E’ stato arrestato dai carabinieri l’uomo che nel pomeriggio di ieri ha accoltellato una donna. Il fatto è avvenuto a Palese. L’uomo, 56enne, è ritenuto il presunto autore del ferimento ed è accusato di tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo (marito della donna) l’avrebbe raggiunta presso l’abitazione di un’amica dove aveva trovato ospitalità nei giorni precedenti al fatto. Alla base dell’azione dell’uomo la decisione della vittima, 46enne, che aveva deciso di porre fine alla relazione.

L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe colpito la donna con un coltello a serramanico ferendola alla gola e al torace. Poi si è allontanato a piedi, ma è stato rintracciato (poco dopo l’accaduto) dai militari. L’uomo indossava ancora i vestiti con le tracce ematiche e aveva inoltre una ferita alla gamba.

La donna, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari è cosciente. L’uomo invece è stato condotto in carcere a Bari, dopo le disposizioni della Procura della Repubblica che ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è in fase di indagine preliminare e ‘arresto attende l’eventuale convalida del gip del tribunale di Bari dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa. Sono in corso ulteriori indagini.

