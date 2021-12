Corso Italia, giorno dopo giorno, diventa sempre più invivibile a causa di continui episodi di inciviltà e degrado sociale da parte di un nutrito numero di senza fissa dimora che da anni, quotidianamente, stazionano sotto i portici delle FAL. La denuncia arriva da Luigi Cipriani, segretario del movimento politico “Riprendiamoci il futuro”.

“In seguito a un susseguirsi di episodi – tuona Cipriani – molte famiglie, sempre più esasperate da questa invivibilità, stanno pensando finanche di trasferirsi in altri quartieri. La causa di tale invivibilità e degrado, è la presenza della nota AREA 51 che garantisce colazione, pranzo e cena per i senzatetto! Si precisa che da anni questo tratto di strada, è diventato un vero e proprio B&B all’aperto dove quotidianamente i residenti e passanti sono costretti ad assistere ad atti osceni, come ad esempio bisogni fisiologici all’aperto, dormire nudi per terra su materassi e/o cartoni, consumo di alcol fino a raggiungere lo stato di ubriachezza, provocando aggressioni ad ignari passanti; inoltre i cittadini residenti lamentano di aver subito danni alle proprie autovetture in sosta”.

Alla luce di tutto questo Cipriani e due residenti, chiedono un incontro con le istituzioni al fine di individuare eventuali soluzioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.