Incidente stradale questa mattina in via Napoli. Nello scontro sono stati coinvolti un autobus di linea e una autovettura. Secondo quanto rilevato dalla polizia locale, intervenuta sul posto, l’unico ferito è il conducente, trasportato in codice rosso all’ ospedale San Paolo.

Nessun ferito è stato registrato a bordo dell’autobus. La viabilità è stata ripristinata dopo un’ora di lavoro.

