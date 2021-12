Deliberate dal Senato accademico dell’Università di Bari una serie di misure per ridurre la mobilità studentesca e arginare il rischio contagio. Tornano le lezioni in modalità mista e la possibilità di svolgere gli esami da remoto.

Sino al 31 gennaio 2022, gli studenti Uniba potranno scegliere come affrontare il proprio percorso accademico in totale sicurezza. Gli esami di profitto orali e scritti continueranno a svolgersi in presenza previa prenotazione, ma sarà possibile sostenerli anche da remoto. Per le lezioni, prevista la modalità mista, in presenza su prenotazione in base alla capienza massima delle aule e in didattica a distanza. Immutata la situazione per tirocini e attività dei dottorandi che rimangono in presenza.

“Lasciata alle indicazioni dei singoli corsi di laurea e dei singoli dipartimenti – spiega l’Ateneo – la possibilità, qualora le condizioni lo richiedano, di attivare la frequenza online o altre modalità sostitutive”.

Anche le sedute di laurea non subiscono cambiamenti, sempre in presenza e per ciascun laureando potranno accedere solamente 7 ospiti. La fruizione di biblioteche e sale studio sarà possibile sempre e solo tramite prenotazione attraverso l’app Sala UniBa.

