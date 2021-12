Continua la campagna vaccinale in tutta la Puglia. Le Asl regionali hanno diramato i dati aggiornati con il conteggio delle dosi somministrate, che crescono di giorno in giorno.

ASL Bari: Oltre 16mila e 300 dosi somministrate nelle ultime 24 ore, più di 336mila dall’inizio del mese di dicembre. La campagna anti-Covid continua a produrre numeri molto alti tra prime dosi, seconde e richiami. Superata la soglia delle 400mila somministrazioni “booster” (407.633), che consente una copertura della popolazione over 18 che ha completato il ciclo almeno cinque mesi fa pari al 60,8%, con una punta dell’84,6% tra gli over 80. Prosegue spedita anche la vaccinazione dei più piccoli, sia attraverso il canale scolastico e i pediatri di libera scelta, sia attraverso gli Open day. Eseguite in totale 7.542 somministrazioni a beneficio di bambine e bambini tra 5 e 11 anni.

ASL Bat: 662 le vaccinazioni pediatriche eseguite nella sola mattinata di oggi nella Asl Bt. Si continua nel pomeriggio ad Andria e a Trani, domani a Canosa, il 2 e l’8 gennaio a Margherita di Savoia con vaccinazioni a sportello per la fascia di età 5-11. Considerando anche gli adulti, nella giornata di oggi sono state somministrate 1673 dosi di vaccino.

ASL Brindisi: Oltre 1.000 le vaccinazioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni effettuate tra ieri e oggi. Finora sono state somministrate in totale 3.876 dosi. Le vaccinazioni pediatriche nella giornata di domani, 30 dicembre, sono in calendario a Brindisi (PalaVinci), Cisternino, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria e San Vito dei Normanni.

ASL Lecce: 9370 vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri in provincia di Lecce considerando tutti i punti vaccinali disponibili alla popolazione.

Procede spedita la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: in 978 hanno ricevuto il vaccino ieri. In programma per il 6 gennaio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nel Museo S. Castromediano di Lecce un open day per la vaccinazione dei bambini. Il primo gennaio i punti vaccinali rimarranno chiusi, mentre domenica 2 saranno aperti i Pvp Caserma Zappalà, quello di Martano e di Gagliano del Capo.

ASL Foggia: Al via le iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale in età pediatrica. Domani 30 dicembre, a San Severo, presso l’hub vaccinale di via De Palma, è in programma un open day pediatrico dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Ad oggi sono 1.119.049 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale. Il 90,3% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’82,7% ha ricevuto anche la seconda. Terza dose ricevuta da 183.408 persone.

Policlinico Riuniti (FG): Domani 30 dicembre pomeriggio, accesso libero dalle 14.30 alle 17.30 presso gli ambulatori vaccinali dell’Ospedale d’Avanzo per i bimbi e le bimbe tra 5 e 11 anni.

ASL Taranto: I dati aggiornati a ieri registrano un totale di 6.835 dosi somministrate, delle quali: 234 prime dosi a over12 e 781 prime dosi pediatriche; 846 seconde dosi e 4.974 richiami. Avviata anche la vaccinazione con terza dose dei ragazzi fragili nei centri di cura.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.