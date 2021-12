Rinviato l’avvio della procedura di iscrizione al bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 unità di categoria C. E’ quanto comunica l’assessore al Personale Gianni Stea, con riferimento ai 52 bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 721 unità a copertura di vari profili professionali.

In particolare, per le iscrizioni c’è già stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando che riguarda 209 unità da inquadrare nella CATEGORIA D, posizione economica D1 e le domande sono già regolarmente compilabili fino al 27 GENNAIO 2022. Per quanto riguarda le 306 unità della CATEGORIA C, posizione economica C1, l’Assessorato precisa che a causa di un problema tecnico sulla PIATTAFORMA “STEP ONE” gestita da Formez sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione a partire dal 14 gennaio 2022 e le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 febbraio 2022.

Infine per i 206 CATEGORIA B3, 126 sono gli Operatori telefonici specializzati da assegnare al NUE 112 della Regione Puglia con le graduatorie già in via di definizione e le assunzioni ormai prossime. Per i restanti 80 profili (ovvero 20 autisti e 60 collaboratori specializzati) sono in corso di preparazione da parte di Formez le relative procedure concorsuali che saranno rese note al più presto.

Per partecipare bisognerà accedere con e proprie credenziali SPID. Il candidato dovrà essere in possesso, oltre ai titoli richiesti per singolo profilo, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.