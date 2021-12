“Pronti a entrare in reparto con tute, mascherine e protezioni”. Lo scrive sui social il Policlinico di Bari dove si combatte in prima linea il Covid da ormai 21 mesi: “Ma oggi è una storia diversa rispetto al 2020 quando il vaccino non c’era e i reparti scoppiavano”.

Nella Rianimazione 2 ci sono meno pazienti e il 70% dei ricoverati è non vaccinato. Non ha quello scudo che consente di difendersi dalle più gravi conseguenze del Covid.

I no vax ricoverati nelle rianimazioni del Policlinico di Bari hanno un’età media di 55 anni, il più piccolo ha 39 anni e il più anziano 73 anni. I vaccinati, invece, hanno un’età media di 70 anni, con un range di età compreso tra 63 e 81 anni, e nel 60% dei casi hanno altre gravi patologie. L’85% aveva completato il ciclo da due dosi da oltre 4 mesi e non aveva fatto la terza dose raccomandata.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.