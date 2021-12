Per cause in corso di accertamento un’auto si è incendiata sul lungomare. Le fiamme avrebbero poi coinvolto anche altre auto come si evince dalla foto. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’incendio e la polizia locale per gli accertamenti del caso. L’incendio è avvenuto all’altezza del molo di Sant’Antonio: le carcasse delle auto sono ancora in strada.

