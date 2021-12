Escrementi, rifiuti, pareti bruciate: i portici al di sotto della “piastra” sul mare sul waterfront di San Girolamo sono nel completo degrado. Ci sono così tanti escrementi (non solo di cani) che il cattivo odore rende impossibile quasi percorrerli. C’è immondizia ovunque, da giorni: nessuno che si preoccupa della pulizia. Ci sono poi tracce di roghi sulle pareti, chiazze di urina negli angoli: descrivere quello che sta accadendo non rende minimamente l’idea di come si sta distruggendo un’opera pubblica.

Ci sono poi tracce di fuochi d’artificio, cestini dell’immondizia fatti a pezzi. I faretti distrutti dai vandali non sono mai stati riparati. Il tutto lì dove dovrebbero sorgere due locali, già affidati, ma al momento ancora vuoti. I residenti non fanno che denunciare e chiedere più controlli e più pulizia: la realtà è che nei mesi più freddi la zona diventa terra di incivili, vandali e teppisti.

