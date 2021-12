“Il risultato più importante raggiunto nel 2021, e lo vedremo nei prossimi anni, credo sia il flusso finanziario, risorse enormi, che questa città ha già ottenuto, stiamo parlando di 1 miliardo di euro, mai avuto prima. Se queste risorse saranno spese bene e con attenzione, ci aiuteranno sicuramente a trasformare in meglio definitivamente la città”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro nella conferenza stampa di fine anno dedicata agli errori commessi.

Dopo le scuse il Comune ha diramato i 37 progetti completati o avviati, su cui spiccano i fondi da 1 miliardo ma anche a opere e servizi portati a termine. Ecco l’elenco:

– Finanziamento costa sud – 75 milioni di euro. Stato di progettazione

– Apertura mercato Japigia – Santa Chiara

– Inizio lavori parco ex Gasometro

– Polo infanzia 0-6 Japigia

– Diminuzione tariffa mensa scolastica e raddoppio delle gratuità

– Incentivi Open attività commerciali in difficoltà post Covid

– Gara lavori via Caposcardicchio

– Inaugurazione Museo Santa Scolastica

– Inizio lavori stadio Rugby – Catino

– Certificati anagrafici nella edicole

– Allargamento via Amendola – cantiere terminato

– Riqualificazione park&ride largo 2 giugno

– Finanziamento e progetto Villaggio Agebeo

– Finanziate 86 nuove start up con bando Urbis

– QM Murales San Paolo

– Sportello Virtuale per avvicinare cittadini e uffici – digitalizzazione degli atti urbanistica e demografici ante 1992

– Municipi sonori / due edizioni

– Biarch – primo festival dell’architettura

– Lungomare di libri –

Porta futuro nella zona ASI per imprese

– Riattivazione tavolo zona industriale

– Attivazione PIM pronto intervento minori primo e unico in Italia con procura per i minorenni, welfare e polizia locale e ministero di giustizia

– Avvio primo centro aggregazione per adolescenti

– Attivazione dei primi due sportelli universitari antiviolenza e in arrivo uno sportello nella facoltà di medicina

– Avvio primo emporio farmaceutico pubblico – villaggio del Fanciullo.

– Primo programma cittadino contrasto eccedenza alimentare e contro lo spreco alimentare piano organizzato di distribuzione

– Avvio numero unico cittadino welfare

– apertura dei Condomini Sociali (case per vulnerabili) Noicattaro e altri in provincia

– avvio primo progetto di Housing First per emergenza abitativa – case diffuse nella città di Bari

– Realizzazione del primo corridoio di lancio su una spiaggia pubblica per permettere pratica e insegnamento sport nautici tutto l’anno in sicurezza per i bagnanti

– Piantati i primi 1000 alberi nel bosco urbano ASI grazie al coinvolgimento di imprese private

– Primo bando di mobilità degli assegnatari di alloggi di Erp nella storia del Comune di Bari

– Assegnati ad associazioni del terzo settore 8 beni confiscati alla criminalità organizzata.

– AIUTI COVID

– Palcosceninco –operatori della cultura

– Centri estivi – per operatori del sociale e imprese

– Buoni famiglia – Nel 2021 sono stati erogati 201.000 buoni spesa per un importo totale di € 1.743.373.50

– Nuova viabilità del Quartierino con Fal per cui sono già partiti i cantieri

