Qualcuno ha fatto scoppiare un fuoco di artificio in via Pierino Palasciano a Palese, danneggiando tubo del gas. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona. La strada è stata chiusa e l’edificio è stato evacuato temporaneamente per sicurezza. Gente in strada in attesa di poter rientrare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.