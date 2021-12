Bari in diretta su Canale 5 per lo spettacolo di Capodanno. Nel prestigioso scenario del Petruzzelli è tutto pronto per gli ospiti che allieteranno la serata fin oltre la mezzanotte. Confermate le assenze di tre importanti ospiti pugliesi positivi al Covid: Al Bano, Pio e Amedeo. Sul palco ci saranno Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Roby Facchinetti, Ricardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade. Assenti per motivi precauzionali anche Michele Zarrillo e Andrea Damante, annunciati inizialmente nel cast, che nel frattempo si è arricchito delle presenze di Tiromancino, Ermal Meta, Fabio Rovazzi.

