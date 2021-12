Ieri sera al quartiere San Paolo, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 26 anni.

L’uomo, alla guida di un motociclo con passeggero a bordo, non si è fermato all’alt intimato dagli agenti. Dopo un breve inseguimento per le vie della zona industriale, è stato fermato e sottoposto a controllo. Il ragazzo è risultato essere destinatario di “Avviso Orale” del Questore di Bari e privo di patente idonea per la guida del motociclo. Il veicolo è stato sequestrato mentre il 26enne è stato anche sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada.

