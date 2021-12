“Siamo tornati, oh aspetta non ci siamo mai fermati. Siamo entusiasti di annunciare la nostra ottava stagione”. Lo scrivono gli organizzatori dell’Euro Tour che annunciano la prima tappa a Bari tra i 14 eventi in programma.

Il 14 e 15 maggio il lungomare del capoluogo pugliese ospiterà le gare promosse dalla scuola surf Bigeye (con montepremi da 2.500 euro). Si tratta dell’ennesimo tassello nel percorso di crescita del movimento di sup barese. Lo scorso settembre si tenne la prima tappa del campionato italiano di categoria sup e paddleboard. Ora il “palcoscenico sarà più ampio, con campioni ed appassionati provenienti da tutta Europa.

