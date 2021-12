Preceduto da una lunga sequela di colpi di scena, a Bari è il giorno del “Capodanno in musica” in diretta su Canale5. L’evento di fine anno condotto da Federica Panicucci era previsto inizialmente in piazza Prefettura, poi il peggioramento dei contagi Covid e i decreti legge restrittivi hanno obbligato gli organizzatori e l’amministrazione comunale al trasferimento nel teatro Petruzzelli.

I posti a disposizione del pubblico sono 1.055, col sold out registrato in 10 minuti. Sui social immancabili le polemiche sulla gestione biglietti (gratuiti), e quelli che sarebbero stati destinati alle autorità. Sul fantomatico caso biglietti fa chiarezza il direttore generale del Comune Davide Pellegrino: “Non abbiamo riservato nemmeno una poltrona alle istituzioni”.

A sorpresa ieri la polizia locale ha individuato un bagarino online, con ticket venduti da 50 a 200 euro. L’offerta di vendita a pagamento è stata realizzata anche nei confronti degli agenti che si sono presentati presso il suo domicilio in abiti civili. L’uomo aveva creato diversi account per ottenere più biglietti.

Quali sono le restrizioni per accedere? Innanzitutto il possesso del green pass rafforzato senza eccezioni, né per minori né per i cittadini “fragili”. L’accesso al teatro sarà consentito a partire dalle ore 19.15 e per motivi organizzativi la chiusura delle porte avverrà inderogabilmente alle ore 20.15. Per l’intera durata dello spettacolo sarà obbligatorio indossare la mascherina ffp2 e non sarà consentito introdurre nel teatro alcun tipo di alimento o bevanda.

Infine ecco gli ospiti della serata. Confermate le assenze di tre importanti ospiti pugliesi positivi al Covid: Al Bano, Pio e Amedeo. Sul palco ci saranno Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Roby Facchinetti, Ricardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade. Assenti per motivi precauzionali anche Michele Zarrillo e Andrea Damante, annunciati inizialmente nel cast, che nel frattempo si è arricchito delle presenze di Tiromancino, Ermal Meta, Fabio Rovazzi.

Divieti: Fino alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “divieto di fermata” ed il “divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze, esclusi i mezzi autorizzati che devono esporre apposito pass firmato dalla Direzione del Comando Polizia Locale: via Fiume e via Quarnaro, via Sordi; via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Quarnaro e via Bozzi.

Oggi, 31 dicembre 2021, dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: via Cognetti, tratto compreso tra via Bozzi e corso Cavour; corso Cavour, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti, eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità (lato sinistro del senso di marcia) e servizio TAXI postazione via Cognetti (sul lato destro del senso di marcia); corso Cavour, aree di sosta adiacenti alla fontana monumentale.

Dalle ore 16.00, e comunque, fino a termine della manifestazione, è istituito il “divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: via Cognetti, tratto compreso tra via Bozzi e corso Cavour; via De Giosa, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti; corso Cavour, tratto di strada avente direzione di marcia verso Piazzale IV Novembre compreso tra via Imbriani e via Cognetti, comprese le aree di sosta adiacenti la fontana monumentale antistante la Banca d’Italia.

