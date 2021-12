Caro tamponi e mascherine in tutta Italia. Il Codacons ha presentato un esposto “denunciando il danno economico subito dai consumatori che in questi giorni stanno prendendo d’assalto le farmacie per sottoporsi ai test anti-Covid in vista delle feste”. In base ai calcoli del Codacons, infatti, “Il ricarico sui consumatori legato al prezzo dei tamponi è di circa il 328%: un tampone costa ai farmacisti tra i 3 e i 4 euro, ma viene venduto al pubblico ad un prezzo fisso di 15 euro. Un ricarico che incrementa i guadagni di distributori, intermediari, grossisti e farmacie e che rappresenta un business sul quale il Codacons intende ora fare luce”.

In aumento anche i prezzi delle mascherine ffp2. “Dopo le misure varate dal Governo che hanno introdotto l’obbligo di indossare le Ffp2 su mezzi pubblici, in teatri, stadi e luoghi aperti al pubblico, c’è stata una corsa all’accaparramento di mascherine da parte degli italiani che da un lato ha portato ad un rapido esaurimento delle scorte presso negozi e farmacie, dall’altro ha determinato forti incrementi dei prezzi al pubblico – spiega il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi – Se prima di Natale una mascherina Ffp2 veniva venduta a meno di un euro (0,80 euro), ora il suo prezzo ha raggiunto quota 2,60 euro in molti esercizi, con un rincaro del +225%”.

