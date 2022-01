“La bellezza della vita che nasce. loujain, 3 chili e 80 grammi, è arrivata in braccio al nuovo anno, sei minuti dopo la mezzanotte. E’ la prima nata del 2022 nell’Ospedale di Corato e nella ASL Bari: ha battuto tutti sul tempo, accolta dall’équipe di Ostetricia e Ginecologia/Neonatologia dell’Umberto I. I suoi occhi pronti a schiudersi al mondo, assieme al sorriso di sua madre, siano l’augurio più bello per la loro vita e per l’anno appena cominciato”. Così la Asl di Bari saluta la prima nata nel 2022 di Bari e provincia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.