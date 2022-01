AncheCinema cerca ragazzi e ragazze tra i 16 e i 23 anni, senza occupazione lavorativa e che non abbiano impegni di studio, per la realizzazione di un film documentario e dei nuovi spot di AncheCinema. Chi verrà selezionato sarà retribuito. Per partecipare, è necessario inviare alla mail anchecinemacasting@gmail.com curriculum vitae, foto, video di presentazione di massimo un minuto.

