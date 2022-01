L’associazione barese Da Zero al Cuore donerà entro l’epifania ai piccoli pazienti oncologici dei cavallini di pezza confezionati da donne al margine della società: detenute, alle quali viene offerto un percorso formativo, con lo scopo di un definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile.

I volontari da anni sono impegnati nel recupero di cavalli, puledri, pony ed asini destinati all’abbattimento e nel soccorso di animali tenuti in condizioni non dignitose ed ai limiti della sopravvivenza. Con “Liberi di Vivere. Un salto oltre ogni ostacolo” si raccontano brevi storie di animali che da un destino triste ritrovano la libertà e la felicità, in accordo con Apleti (associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia).

“Ma per fare tutto ciò – racconta l’associazione Da Zero al Cuore – non basta solo l’amore, c’è bisogno di aiuto, di persone che sposino le nostre idee. Abbiamo bisogno che quello che facciamo, i nostri gadget prodotti home made, i nostri prodotti a km zero, i nostri cavallini di pezza diventino un mezzo per donare questa seconda opportunità a tutti i nostri animali ed ai tanti altri animali che hanno ancora bisogno del nostro aiuto”.

