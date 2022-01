Dai nuovi waterfront all’attuazione del piano periferie nel Libertà e al San Paolo. Il 2022 sarà un altro anno ricco di cantieri in città. Ad illustrarli l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso.

“Il 2022 – spiega a Borderline24 – sarà un anno caratterizzato da lavori di asfaltatura per circa otto milioni di euro. Interesseranno tutti i municipi”. Tra le strade che saranno asfaltate il lungomare Nazario Sauro tra il ponte di via Di Vagno e il teatro Margherita, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, largo Isabella d’Aragona, via Andrea da Bari, via Caduti di via Fani.

Altri due milioni di euro per ulteriori interventi di manutenzione stradale (compreso i marciapiedi) in diverse zone della città, come ad esempio attorno a piazza Umberto a Carbonara. Qui tutto l’elenco delle strade.

Il 2022 sarà l’anno della rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo, ma anche dell’attuazione del piano periferie. Tre gli interventi previsti che partiranno: due nel rione Libertà che interesseranno la zona di corso Mazzini e Ettore Fieramosca e gli undici isolati di via Dante e uno, più corposo da sette milioni di euro, al San Paolo.

Scendendo nel dettaglio, il progetto per il San Paolo prevede la riqualificazione di viale delle Regioni con la sistemazione della piazza antistante la stazione Cittadella, il ridisegno di via Giaquinto con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e di aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, spazi per il gioco e la socializzazione; il restyling di via Fiore e via Beethoven con la sistemazione dei cortili, la disimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate e la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui; la costruzione di una nuova rotatoria ad ingresso da viale Europa. Al San Paolo partirà anche il progetto da cinque milioni di euro per la fogna bianca.

Per il Libertà, il progetto di corso Mazzini, via Ettore Fieramosca e piazza Enrico De Nicola (dove è presente il tribunale civile) andrà a completare, insieme a via Dante, gli interventi già avviati del parco Maugeri dell’ex Gasometro e quelli ultimati di piazza Redentore e di piazza Disfida di Barletta. Con circa tre milioni e mezzo di euro si procederà con il restyling di corso Mazzini, più precisamente dell’area tra via Mirenghi e via Fieramosca, di via Fieramosca e di piazza Enrico de Nicola nonché dell’isolato di via Nicolai che costeggia la ex Manifattura dei Tabacchi (tra via Ravanas e via Libertà). Con questo intervento si modificherà l’assetto della sezione stradale di corso Mazzini aumentando la dimensione dei marciapiedi, creando due camminamenti pedonali alberati con panchine e arredi. Si procederà con l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led per garantire maggiore sicurezza. Nei pressi della scuola Bianchi Dottula sarà realizzato anche uno skate park, mentre su corso Mazzini sarà ridisegnata la pista ciclabile. Su via Fieramosca saranno ridefinite le dimensioni dei marciapiedi, in particolar modo negli incroci stradali per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali e inserite discese per disabili per superare le barriere architettoniche.

Secondo progetto da un milione di euro invece per via Dante: qui saranno riqualificati gli undici isolati compresi tra via Quintino Sella e via Brigata Regina. I marciapiedi saranno allargati, con la conseguente diminuzione della carreggiata e riduzione della velocità dei veicoli che la attraversano. Particolare riguardo sarà riservato agli incroci che, così come è stato fatto ad esempio in via Melo o si sta realizzando in corso Sonnino, saranno ampliati per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali e inserire discese per disabili. Saranno posizionati alberi e panchine. Si procederà anche alla posa in opera, nel tratto di compluvio della sezione, di canalette di raccolta delle acque meteoriche e di collegamento delle stesse alla fogna bianca esistente, questo per ridurre i fenomeni di allagamento.

Altri lavori saranno quelli dei waterfront di Bari Vecchia, di fronte alla Basilica di San Nicola, il waterfront di Santo Spirito e quello di San Cataldo e verso la fine dell’anno è prevista al cantierizzazione della nuova spiaggia di collegamento tra Pane e pomodoro e Torre Quetta.

Quattro i milioni di euro stanziati per la pubblica illuminazione. Previsti anche interventi sulle piste ciclabili, a cominciare ad corso Italia. Entro l’anno si avvieranno i lavori per il trasferimento del mercato del lunedì in via Tommaso Fiore.

“Lavoreremo – conclude Galasso – anche per il progetto del parco della Rinascita, nell’ex Fibronit. Faremo di tutto per completare l’iter di approvazione dei due progetti, definitivo ed esecutivo, e l’indizione della gara entro il 2022”.

