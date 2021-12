I sequestri, di decine di chili di botti illegali, le ordinanze. Nulla riesce a fermare lo scoppio dei fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte.

Anche per questa notte di inizio di anno la città è stata invasa da fuochi ovunque, da nord a sud. Per strada, sul mare. Nessun quartiere ne è uscito indenne. Come si nota anche dalla foto in basso post fuochi: il fumo che copre gli edifici e lo skyline di Bari

