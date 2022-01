A Bari la cooperativa sociale “Semi di vita” dovrà lasciare il campo di Japigia. “Qualche giorno fa – raccontano sui social gli agricoltori urbani – ci è arrivata una lettera di recessione sul contratto da parte del proprietario. Dobbiamo lasciare il terreno entro aprile 2022, è un atto dovuto darvi la notizia. Cosa facciamo? Vogliamo sentire il parere dei cittadini”.

La cooperativa è impegnata anche a Valenzano a “creare uno spazio verde urbano che possa prendersi cura della persona in tutti i suoi ambiti fisici, psichici e sociali e che argini il rischio di esclusione sociale offrendo un luogo accogliente, formativo e lavorativo in grado di consentire un possibile distacco dal circuito assistenziale”.

“Cosa faremo? – risponde l’assessore al Welfare Francesca Bottalico -. Non ci arrenderemo. Una strada la troveremo insieme. È troppo importante quanto avete costruito in questi anni per la città e la comunità. Buon anno di rinascita insieme”.

