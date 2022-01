Approvato il bilancio di previsione Uniba per il 2022. Si tratta del bilancio più importante negli ultimi anni per quanto riguarda il punto di vista de volume di risorse stanziate che ammontano a 307,6 milioni di euro.

Il bilancio, in particolare, consolida gli equilibri strutturali degli ultimi anni e conferma tutti gli stanziamenti per i servizi primari, tra questi didattica, ricerca e terza missione. Un particolare riguardo sarà dato alle risorse per il miglioramento della didattica, ma anche borse di dottorato, servizi agli studenti, dotazioni dei dipartimenti e servizi bibliotecari.

Inoltre, tra le misure di bilancio di previsione è prevista un’ulteriore riduzione nella contribuzione per le studentesse iscritte alle lauree STEM e il mantenimento della “no tax area” a 25mila euro invece di 20mila, soglia quest’ultima indicata dal ministero: una misura che ha garantito al 42% degli studenti UniBa di poter accedere agli studi universitari grazie all’esenzione totale.

Una particolare menzione meritano poi gli stanziamenti per la ricerca di ateneo, per un totale di complessivi 6,3 milioni di euro, che non ha precedenti negli ultimi dieci anni. L’Università di Bari ha potuto raddoppiare inoltre il numero delle borse di dottorato che sono passate dal 106 ad oltre 200, coprendo tutti gli ambiti scientifici.

“Un bilancio che ci rassicura – ha detto il Rettore Stefano Bronzini – e ci consolida nelle azioni strategiche intraprese in linea con i risultati ottenuti e in continuità con il programma di indirizzo . Mi riferisco alle misure volte al sostegno agli studenti, agli investimenti sulla ricerca scientifica e al piano degli interventi edilizi straordinari volti alla riqualificazione di aule, laboratori e biblioteche.”

Un dato rilevante è quello relativo al rapporto tra investimenti nei servizi primari e totale dei proventi del bilancio autonomo, che nell’ultimo triennio ha mostrato un aumento crescente: 4,96% nel 2020; 5,21% nel 2021; 6,63% nel 2022, con un tasso di crescita rispetto al 2021 del 27%. L’indicatore della sostenibilità economico-finanziaria è migliorato di oltre il 10% rispetto all’anno passato, ottenendo una premialità ministeriale che consentirà di investire risorse assunzioni pari al 103% delle cessazioni dell’anno passato.

Sul piano delle assunzioni, in particolare, nel 2021 sono state effettuate 151 nuove assunzioni di cui 128 passaggi da ricercatore ad associato ed è in programma per il 2022 un ulteriore investimento per il personale docente e per quello tecnico amministrativo. Sul piano delle risorse, infine, nel bilancio preventivo 2022 figurano quasi 20 milioni di euro in più rispetto al 2021.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.