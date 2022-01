Pioggia di critiche sui social per lo spettacolo di Capodanno al Petruzzelli. A sollevarle soprattutto musicisti, dj, proprietari di discoteche che sono rimasti a casa per la chiusura imposta dal governo. A non piacere sono stati i momenti in cui il pubblico si è avvicinato anche al palco per ballare o per fare i tradizionali trenini.

“Avete bloccato i veglioni, niente dj set perché i dj creano assembramenti – scrive un dj in un post – E poi canale 5 al Petruzzelli fanno i trenini e ballano come se nulla fosse.Antonio Decaro spero lei abbia una risposta da dare a tutti noi dj perché sinceramente ci sentiamo presi in giro da chi sotto i propri occhi non é in grado di far osservare le leggi”.

“Ua sola domanda…..perché? – scrive il Demodé – Oggi muore definitivamente la democrazia”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.