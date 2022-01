Ognuno le sue tradizioni e per Capodanno ce ne sono davvero tante e delle più varie. In Scozia, per esempio, l’ultimo giorno dell’anno è considerato così importante da avere persino un nome ufficiale: Hogmanay. In questo giorno, gli scozzesi osservano molte tradizioni, ma la più famosa è quella del “first footing”.

Secondo le credenze scozzesi, la prima persona che varcherà la soglia di casa dopo la mezzanotte del giorno di Capodanno deve essere un maschio dai capelli scuri, se desideri avere fortuna nel prossimo anno. Tradizionalmente, questi uomini vengono portando in dono carbone, sale, pasta frolla e whisky, che contribuiscono ulteriormente all’idea di avere fortuna. Questa curiosa usanza deriva dal periodo in cui la Scozia era invasa dai Vichinghi, grossi uomini dai capelli solitamente biondi che portavano distruzione e ruberie. Quindi oggi, all’opposto, un uomo dai capelli scuri simboleggia l’opulenza e il successo.

In Germania, le persone, per predire il futuro, l’ultimo dell’anno sciolgono piccoli pezzi di piombo in un cucchiaio sopra una candela, quindi versano il liquido in acqua fredda. Le varie forme del Bleigießen (colata di piombo) che si visualizzano servono a rivelare cosa porterà l’anno che sta per cominciare.

In Ecuador, le persone costruiscono bambole simili a spaventapasseri di politici, pop star o altre figure importanti per poi dar loro fuoco. Bruciare l‘año viejo (il vecchio anno) ha lo scopo di distruggere tutte le cose cattive dell’ultimo anno e purificare per il nuovo. Gli spaventapasseri sono realizzati con vecchi vestiti imbottiti di giornali o segatura e all’estremità, al posto della testa, viene montata una maschera.

Nella nostra tradizione, Capodanno è associato al colore rosso, anche per quanto riguarda l’intimo da indossare come rito bene augurante. Stessa cosa in Turchia, dove le mutandine rosse vengono anche distribuite come regali di buona fortuna e la promessa di un fruttuoso anno nuovo.

Nei Paesi dell’America Latina come Messico, Bolivia e Brasile, invece, il colore dell’intimo determinerà il tipo di anno che verrà, quindi va scelto in base ai propri desideri per il futuro. La tradizione sostiene che il rosso porterà amore e romanticismo, il giallo ricchezza e successo, il bianco è sinonimo di pace e armonia, mentre il verde significa benessere e natura.

