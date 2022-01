Sono stati gli abitanti dell’isola di Kiribati a festeggiare per primi l’arrivo del nuovo anno. Si tratta di un atollo, nei mari del Pacifico, appartenente alla Repubblica delle Kiribati. L’arcipelago è il primo posto abitato al mondo in cui avviene ogni giorno il cambio di data, si trova proprio sulla linea internazionale del cambiamento di data, una linea immaginaria sulla superficie terrestre istituita nel 1884. Quando da noi è mezzogiorno del 31 dicembre, per gli abitanti del Pacifico sarà già ora di brindare all’arrivo del nuovo anno.

Alle 13 dell’ultimo giorno dell’anno in Italia, l’isola di Tonga è pronta ad accogliere il nuovo anno. Tra feste sulla spiaggia, l’isola dell’Oceania è una delle prime mete a dare il benvenuto al nuovo anno. Anche la città della Nuova Zelanda, Auckland, insieme alle isole del Pacifico è una delle prime città a festeggiare il nuovo anno.

Alle 15 del 31 (ora italiana), al Sydney Harbour si darà il via ai festeggiamenti del nuovo anno con i tradizionali fuochi d’artificio. Quattro ore dopo Auckand, sarà la volta di Tokyo dove l’anno nuovo si festeggia tra feste in piazza e feste negli storici templi. Alle 18 i cieli di Singapore saranno illuminati da migliaia di luci colorate che saluteranno l’arrivo del nuovo anno. Il conto alla rovescia si svolge lungo il lussuoso lungomare Marina Bay, dove solitamente i cittadini scrivono su un fogliettino i desideri per poi riporli in una sfera che verrà, alla mezzanotte, lanciata lungo la baia. Lo spettacolo pirotecnico a ritmo di musica che durerà ben 8 minuti. Alle 23 ora italiana i riflettori si accendono su Mosca che solitamente festeggia l’arrivo del nuovo anno con una grande festa. E quando abbiamo già brindato al nuovo anno e siamo nel vivo dei festeggiamenti, alle 3 del mattino ora nostrana, sarà la volta di Rio a festeggiare il nuovo anno.

Alle primi luci dell’alba di questa mattina, si festeggia uno dei capodanno più celebrati del mondo, quello in Times Square a New York. Alle sette italiane, a New York si dà il via al ball drop, che colorerà la piazza di milioni di coriandoli più famosi del mondo. Alle 10 di questa mattina, grazie al fuso orario i festeggiamenti sono proseguiti imperterriti nel resto del mondo. È l’ora del Capodanno a Los Angeles.

Gli ultimi festeggiamenti arrivano dalle Hawaii, dove tra feste sulla spiaggia, spettacolari fuochi d’artificio mentre da noi scoccano le ore 12 del primo gennaio. Le isole, insieme all’Alaska, sono tra i luoghi del mondo in cui il Capodanno si festeggia più tardi.

