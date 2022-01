“Ci sono tanti timori per via delle troppe persone in quarantena, ma anche tanta propensione agli acquisti nonostante il periodo difficile”. E’ quanto raccontato a Borderline24 dal presidente Confesercenti Puglia, Benny Campobasso, in merito ai saldi stagionali che quest’anno prenderanno il via prima del tempo rispetto alle abitudini passate.

In particolare, a partire dal 5 gennaio, le vetrine dei negozi torneranno ad esporre i tanto attesi cartelli con gli sconti stagionali. Un ritorno sulle vie del commercio che però lascia spazio a timori dovuti sia alla partenza anticipata di questi ultimi (che potrebbe portare in molti, dopo il Natale a non approfittare delle occasioni), sia per via dell’aumento dei contagi, che ha sottolineato Campobasso “vede un alto numero di cittadini chiusi in casa in isolamento”.

“Quest’anno – ha sottolineato Benny Campobasso – i saldi arrivano troppo presto rispetto a quello che ci aspettavamo. Noi avremmo preferito rimandarli, ma si è deciso di non posticipare per non rischiare di finire in zona chiusure dovendo poi rinunciare. Il mio auspicio è che vadano bene, c’è grande propensione al consumo, la conferma è data dall’aumento nel periodo natalizi. Non mancano però i timori” – ha specificato ricordando che nonostante l’emergenza si trovi ad un punto di svolta diverso da quello dell’anno scorso, molte persone, per via dell’isolamento, potrebbero non poter approfittare degli sconti.

“Potrebbe esserci un numero limitato di consumatori – ha spiegato ancora – il periodo sicuramente non è dei migliori per favorire gli acquisti ed è la ragione per cui sono incerto per l’esito. I saldi però costituiscono una grande opportunità, sono gli unici sconti, a differenza del Black Friday e altre iniziative simili, ad avere una regolamentazione seria che tutela il consumatore, offrendo loro una garanzia. Mi auguro che vadano bene, ma non nego che avrei preferito partissero il 5 febbraio” – ha aggiunto ricordando la crescita degli acquisti online negli ultimi due anni.

“Ormai per necessità in molti acquistano online – ha detto – c’è stato anche un regime di concorrenza sleale in alcuni casi, ma sappiamo che non era possibile tornare in strada viste le restrizioni e i momenti di chiusura. Rispetto all’anno scorso però gli acquisti online sono calate, non vuol dire che c’è un inversione, ma un riequilibrio. A Natale sono stati favoriti i piccoli negozi. I commercianti inoltre si stanno adeguando, in molti venderanno anche online. Vedremo come andrano i saldi, speriamo bene. Abbiamo visto le città con le insegne spente, speriamo di non dover vivere mai più quelli scenari” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.