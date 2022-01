Una domenica di festa nell’hub della Fiera del Levante a Bari con 600 bambini che oggi hanno avuto accesso alla prima vaccinazione. Tra musica, scherzi e intrattenimento è stata grande l’affluenza anche in questa domenica di inizio anno: tanti i genitori che hanno scelto la protezione dei più piccoli dal virus.

A partire dalle 8.30 fino alle 12.30 in programma in Fiera più di 600 somministrazioni organizzate dal Dipartimento di prevenzione della ASL con le scuole. Oggi hanno ricevuto il vaccino i piccoli alunni di quattro istituti: 17esimo circolo didattico Poggiofranco, Istituto tecnico Perone – Levi, Isola dei birichini e Asilo Snupy. Con gli operatori impegnati a seguire i percorsi vaccinali, anche i volontari dell’associazione Terapia del sorriso e il Gruppo protezione civile interforze di Palo del Colle

“Le famiglie hanno ormai acquisito fiducia nella vaccinazione – spiega il dg della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce – e la fiducia cresce giorno dopo giorno. Continua ad essere importante il contatto con le scuole che garantisce percorsi vaccinali organizzati e puntuali”.

Le vaccinazioni pediatriche continuano dunque senza sosta: sono finora 12.234 le somministrazioni registrate in provincia di Bari e finora la copertura con prima dose della fascia di età 5-11 anni è al 16 per cento nel territorio provinciale e al 21 per cento nella città di Bari.

In aggiunta alla programmazione scuola per scuola già calendarizzata con gli istituti di tutta provincia, la ASL è già pronta con le agende di prenotazione per dare la possibilità alle famiglie a partire da domani lunedì 3 gennaio di fissare la data del vaccino per i propri figli, con giornate e orari prestabiliti in tutti i punti vaccinali territoriali

