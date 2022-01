Porta Futuro Bari ha avviato un percorso di ricerca e selezione per un ristorante american bar di prossima apertura in centro a Bari, che intende ampliare il proprio in vista dell’inaugurazione.

Le risorse selezionate andranno a completare lo staff di sala, per occuparsi di accoglienza e servizio ai clienti, supporto per la brigata di cucina, servizio in sala, preparazione e servizio di bevande al banco oppure ai tavoli, interpretazione delle esigenze Eno-gastronomiche della clientela. QUI IL LINK

Requisiti e competenze: conseguimento preferibilmente ma non necessariamente del diploma di maturità a indirizzo alberghiero di sala o cucina, o altro titolo che attesti le competenze per i servizi di sala o ricevimento o cucina, preferibilmente conseguimento dell’attestato HACCP e comprovata conoscenza della normativa di igiene alimentare, pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni sopra descritte anche breve, o in alternativa percorso formativo di base senza esperienze per candidati più giovani, preferibilmente buona conoscenza dell’inglese o di altre lingue straniere, serietà, precisione e ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni e nei festivi. Si richiede che le risorse siano automunite e residenti a Bari o in paesi limitrofi.

