“Quello che è avvenuto è uno scempio, uno schiaffo ai 90.000 lavoratori delle 3.500 aziende fermate dal decreto Covid del 24 dicembre che, di fatto, chiudeva le discoteche e gli eventi per contenere il nuovo aumento dei contagi di Coronavirus”. Lo denuncia il Sisl, il sindacato dei lavoratori dello spettacolo in riferimento allo show andato in onda su Canale 5 nella notte di Capodanno, dal Petruzzelli di Bari. Il sindacato ha presentato un esposto.

Uno show fortemente contestato per i balli e i trenini che si sono tenuti, in diretta televisiva.”Eravamo preparati al fatto che ci sarebbe stato chi si sarebbe approfittato della situazione che ci sarebbe stato chi avrebbe lucrato biecamente sulla condizione di minorità di un intero comparto ferito alimentando quell’abusivismo che da sempre rappresenta il vero cancro che ha distrutto un settore che ha saputo dettare, in termini di qualità, le regole del night-entertainment al mondo intero – si legge ancora nel comunicato del Sisl – , ma non potevamo immaginare che questo avvenisse in diretta nazionale”.

Il sindacato ha quindi presentato un esposto contro Mediaset, contro la Fondazione Teatro Petruzzelli, Radio Norba e contro gli organizzatori dell’evento, “per la palese violazione delle norme contenute nel Decreto 211 del 24/12/2021 valutando tutti i possibili reati che possano emergere dall’analisi dei filmati”.

