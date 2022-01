Uno scheletro è stato trovato nella lama tra Pane e pomodoro e Torre Quetta. Sul posto la scientifica e i carabinieri per i rilievi del caso. Pare che i resti umani fossero comunque nascosti sotto sterpaglie e pezzi di legno. In un primo momento si era parlato del ritrovamento di un cadavere. Indagini in corso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.