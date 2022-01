È morto Marcello Rollo. Aveva 66 anni ed attualmente ricopriva la carica di presidente della ProLoco Brindisi. Esponente dell’ex Democrazia Cristiana e poi in Forza Italia. Consigliere e assessore provinciale del Comune di Brindisi, è stato anche consigliere ed assessore regionale al Turismo. Era stato anche alla guida del Consorzio Asi di Brindisi.

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa dell’amico Marcello Rollo – si legge In una nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis – con cui ho condiviso gran parte del mio percorso umano e politico. Sono certo di interpretare il dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia. Siamo vicini con affetto alla moglie Angela, ai figli e a tutti i suoi cari. È una brutta giornata, ma Marcello resterà per sempre nei nostri ricordi. Non lo dimenticheremo”. (Foto facebook)

