Hanno una prenotazione per il vaccino anti Covid-19, ma nel giorno in cui si presentano per la somministrazione l’hub è chiuso. E’ accaduto questa mattina a Catino, nel Barese. Protagonisti alcuni cittadini che, con prenotazione alla mano, effettuata da tempo, si sono recati all’hub per il tanto atteso vaccino, chi per la terza dose, chi per la seconda, tornandosene però a casa a “mani vuote”.

I cittadini, in particolare, si sono presentati all’hub ben prima delle 8.30 (orario di apertura) ma alle 10 erano ancora all’esterno in attesa che le porte si aprissero. “Non c’era nessun avviso – hanno sottolineato – così abbiamo deciso di andarcene. Eravamo in tanti, tutti con prenotazione. Sul posto c’erano anche vigili e carabinieri, nessuno ha saputo darci informazioni”.

Secondo quanto riportato sul portale della Asl Bari, in particolare nel calendario delle aperture degli hub vaccinali per il mese gennaio, quello di Catino sarà chiuso sino al 9 gennaio. Nessuna delle persone con prenotazione però è stata avvisata di questo.

“Come fanno le persone che hanno prenotato – ha spiegato a Borderline24 una cittadina che avrebbe dovuto effettuare domani la vaccinazione – dobbiamo presentarci tutti insieme il 10? O andare in un altro hub?” – ha sottolineato. Adesso i cittadini attendono informazioni per comprendere, quando e come, potranno effettuare il vaccino tanto atteso.

Foto repertorio

