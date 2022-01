Ci sono feci e urine nel cimitero di Bari che affoga nel degrado. Tantissime le segnalazioni di immondizia mal gestita all’interno della Necropoli barese. Non solo: i topi scorrazzano da un bidone all’altro e lungo i viali. L’ultima segnalazione in ordine di tempo riguarda la presenza di feci di cani lungo i viali. “Nessuna attenzione per i defunti e per le loro tombe”, raccontano a Borderline24. E la foto, scattata questa mattina, non racconta nulla di diverso se non il degrado e la non curanza.

