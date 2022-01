A fare il bilancio della situazione Covid in Puglia, è Maria Chironna, epidemiologa, che attraverso Facebook fa il punto, numeri alla mano.

I dati arrivano dalla UK Health Security Agenc e riguardano l’efficacia di campo contro le ospedalizzazioni da OMICRON: 52% dopo 1 dose, 52% dopo due dosi e >25 settimane; 72% dopo 2 dosi (da 2 a 24 settimane) 88% dopo 2 settimane dal richiamo (terza dose).

“Ci aspettano – scrive la Chironna – settimane complicate. Lasciate perdere chi dice che non c’è da preoccuparsi perché l’infezione si è “raffreddorizzata”…(non ci sono evidenze robuste). E precisa:

1. I VACCINI EVITANO I RICOVERI IN PROPORZIONE MAGGIORE SOLO DOPO TERZA DOSE (RICHIAMO) EFFETTUATA DA BREVE TEMPO

2. OMICRON PUÒ DARE INFEZIONI (NON MALATTIA) IN VACCINATI, ANCHE CON 3 DOSI

3. CON OMICRON AUMENTA IL RISCHIO DI FORME SINTOMATICHE IN VACCINATI CON 2 DOSI, SE TRASCORSI PIÙ DI 6 MESI, O CON UNA SOLA DOSE

4. LA DURATA DELL’IMMUNITÀ È DI POCHI MESI. SE VOGLIAMO EVITARE IL PEGGIO (RICOVERO PER FORME SEVERE), DOBBIAMO FARE RICHIAMI

4. I VACCINI NON FUNZIONANO AL 100% MA RIDUCONO ENORMEMENTE I RISCHI

5. È MOLTO PROBABILE CHE FAREMO ALTRE DOSI DI RICHIAMO

“Altro per ora non possiamo dire, conclude, non abbiamo evidenze scientifiche”.

