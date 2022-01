In Puglia rallenta la somministrazione dell prime dosi. Nella settimana tra il 25 e il 31 dicembre, in particolare, sono state somministrate circa 6 mila prime dosi, un numero dimezzato rispetto all settimane precedenti quando, in media, ne erano state somministrate 12mila.

In Puglia, gli over 12 che non hanno ancora effettuato il vaccino sono passati da 298.904 a 292.267. La fascia con il maggior numero di non vaccinati è concentrata in quella tra i 30 e 49 anni. In totale sono 118.719, tremila in meno rispetto all’ultima rilevazione effettuata.

