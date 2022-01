“Attivazione squadra per persona dispersa”. Lo scrive sui social la protezione civile Puglia, per segnalare il caso di un ragazzo di 43 anni di cui non si hanno tracce. Indossa un pullover di colore nero con fascia centrale bordaux, pantaloni vegetati di colore verde mimetico con tasche larghe e scarpe di ginnastica di colore bianco è scomparso nel leccese.

Una squadra di ricerca e soccorso del comitato Croce rossa di Lecce è stata attivata dalla Sala Operativa Regionale su comunicazione della Prefettura. Le ricerche si svolgono presso la località Santa Venerdia a Gallipoli.

Foto pubblicata dalla Croce rossa Puglia

