Porta Futuro Bari segnala che il Ministero della Giustizia ha pubblicato un concorso per la selezione di 411 allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La selezione prevede che i posti messi a concorso siano così assegnati: 378 posti coperti da uomini; 33 posti coperti da donne.

Modalità di partecipazione: Per partecipare al concorso per allievi vice ispettori della Polizia Penitenziaria è necessario presentare la domanda entro il 13 Gennaio 2022 esclusivamente con modalità telematica, collegandosi al seguente link e accedere mediante SPID. QUI

I requisiti generali: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; non aver compiuto il trentaduesimo anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; QUI IL RESTO DELLA LISTA

