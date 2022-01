Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzato in testa al botteghino Belli Ciao, la nuova commedia con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante. Al primo giorno di uscita “Belli Ciao” ha totalizzato un incasso di € 489.739 con n. 383 schermi (dati Cinetel) ed una media cinema pari a € 1.279, la più alta in assoluto.

I pugliesi hanno battuto anche l’altro debuttante, il fantascientifico Matrix Resurrections (414.169€), e Spider-Man: No Way Home (387.608) che raggiunge quota 19,7 milioni. Entrambe le pellicole statunitensi contavano un numero più alto di copie rispetto a “Belli Ciao”. Il quarto posto è occupato da un altro debuttante di Capodanno, la commedia Me contro te – Persi nel tempo (403.232€).

