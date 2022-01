In Puglia tra l’8 e il 10 gennaio 2022 potrebbero arrivare piogge intense e perfino qualche nevicata. Torna l’inverno più gelido dopo l’epifania, lo rivela il centro Meteo Europeo ECMWF (immagine in basso) che anticipa le previsioni meteo: anche su Bari è attesa una corrente di aria gelida continentale proveniente da nord-est.

Le correnti settentrionali potrebbero scendere nel Mediterraneo e innescare un vortice ciclonico invernale. Questo non produrrà un calo netto delle temperature, sempre stabili intorno ai 10 gradi, ma soprattutto intese precipitazioni che potrebbero far scattare le procedure d’allerta della protezione civile. Le nevicate sono previste nelle zone interne della regione ma è la quantità di pioggia a preoccupare (immagine in basso).

