Colpi d’arma da fuoco contro due ambulanze della Croce rossa. E’ accaduto negli scorsi giorni a Taranto, in via Lago di Bracciano. Si tratterebbe, in particolare, di colpi di fucile. Le ambulanze erano parcheggiate davanti a una delle sedi di Taranto della Croce Rossa.

A denunciarlo ai carabinieri i referenti del Comitato locale Cri non appena appreso dei danni subiti dai mezzi. “Tutta CRIPuglia – ha dichiarato il Presidente Regionale Ilaria Decimo – è solidale con il Comitato CRI di Taranto e condanna fermamente tale, ennesimo, gesto vile e brutale” – ha concluso. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per fare luce sull’accaduto.

