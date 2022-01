Lo sfogo di un padre e allo stesso tempo la paura per il proprio figlio, si riversano sui social sulla pagina Facebook del primo cittadino. “Ieri in pieno giorno mio figlio, un ragazzino di 14 anni, è stato aggredito e picchiato da due delinquenti poco più grandi di lui”.

L’episodio è accaduto all’uscita del Parco 2 giugno. L’area verde del rione Carrassi si è trasformata nel teatro di un’aggressione in piena regola stando alle parole del cittadino.

“Ho deciso di scrivere su questa pagina perché mi sembra il modo più immediato di denunciare e segnalare un episodio increscioso che deve far riflettere tutti”, scrive chiedendo l’aiuto del sindaco Decaro.

“Le chiedo di intensificare i controlli in zona per evitare di spegnere la voglia di giocare e vivere la nostra città a tutti quei bravi ragazzi che vivono nel rispetto degli altri e di Bari – conclude il padre della vittima – episodi del genere non dovrebbero mai più verificarsi”.

