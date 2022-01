Qualcuno ha pensato bene di fare scoppiare dei botti in una campana di vetro di via Don Bosco nel rione Libertà. La denuncia è del presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. “Un gesto vile, che mi fa tanta rabbia. È evidente che chi è capace di tali azioni voleva farci sapere che è un rifiuto sociale. La comunità barese, che pagherà i danni, ringrazia. Io invece ringrazio Amiu Puglia che mi ha garantito un celere intervento per ripristinare lo stato dei luoghi. Vi staneremo, delinquenti!”