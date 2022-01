“Il nuovo park and ride nei pressi di largo 2 Giugno è quasi pronto”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post pubblicato nelle scorse ore sui social. “Abbiamo lavorato su un modello di parcheggio più sostenibile – ha sottolineado il sindaco – con alberi e nuove piantumazioni che riducono l’impatto ambientale della auto che vi transitano, pavimentazione drenante, colonnine elettriche e postazioni per bici”.

“L’ingresso e l’uscita – ha detto infine – sono stati realizzati per garantire la sicurezza dei pedoni e non creare intralcio ai veicoli, così come la corsia preferenziale per le navette. Nelle prossime settimane sarà ultimato l’impianto di videosorveglianza” – ha concluso. I lavori, dopo anni di attesa, sono iniziati lo scorso marzo. Avrebbero dovuto essere ultimati nell’arco di 5 mesi, ma a causa di diverse problematiche si sono dilatati ulteriormente. L’opera era attesa a tempo.

L’area di sosta è stata abbellita con alberi e piante oltre che fornita di un nuovo impianto di illuminazione e di un sistema di telecamere. Nella riorganizzazione sono stati previsti oltre 260 posti auto e nuovi spazi per moto e biciclette. In totale sono 80 i nuovi alberi piantati e 200 gli arbusti che hanno trasformato il piazzale di asfalto in un parco verde per le auto. Il parcheggio è provvisto anche di pavimentazione drenante nei posti auto, simile a quella del parcheggio Ikea. L’ingresso sarà da viale della Resistenza, l’uscita da viale della Costituente. Ci saranno aree di attesa per i passeggeri dei bus con venti panchine.

Al progetto iniziale sono state aggiunte 10 telecamere ad alta definizione e a infrarossi notturni, collegate alla polizia locale. Sarà inoltre realizzato un percorso pedonale di collegamento tra viale Resistenza e via della Costituente, in modo da assicurare possibilità di passaggio per i pedoni anche in orario di chiusura del parcheggio.

