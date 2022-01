Nella giornata di ieri la polizia ha fermato, in piazza mercantile, e denunciato un 24enne gambiano senza fissa dimora. L’uomo è responsabile del furto aggravato di un telefono cellulare ai danno di un turista.

Dopo il furto, il giovane ha tentato di far disperdere le proprie tracce fuggendo all’interno del borgo antico, dove è stato invece intercettato e fermato dagli agenti di Polizia.

In questa fase il 24enne si è reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, reagendo con forza agli agenti.

Il giovane, pertanto, è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In seguito è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano.

