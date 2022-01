Due bombe contro altrettante attività commerciali: il comune di San Severo trema durante la notte. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti, aiutati dalle telecamere di sicurezza.

I colpevoli hanno colpito in primis la profumeria Afrodite situata in viale due Giugno e poi la rivendita di auto Romano Opel di via Giustino Fortunato. Il boato provocato dalle esplosioni ha riecheggiato in gran parte della città. Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare le indagini ed eseguire i primi accertamenti.

Nelle ultime ore la città di San Severo è stata colpita più volte da episodi similari, volti a destabilizzare la quiete pubblica. Secondo le prime indiscrezioni, il lavoro delle forze dell’ordine potrebbe essere facilitato dalle telecamere della concessionaria auto. Il sistema di sicurezza avrebbe ripreso due giovani a bordo di un monopattino piazzare la bomba e fuggire via.

