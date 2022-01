Ecco come è cambiato l’andamento della pandemia Covid in Puglia, tra la terza e la quarta ondata. La variante Omicron, dati alla mano, sembra molto più contagiosa ma meno mortale: a distanza di sette mesi si contano quasi il doppio dei casi positivi settimanali, in parallelo però i decessi e i ricoveri sono diminuitivi vertiginosamente, anche grazie all’effetto vaccino.

Abbiamo analizzato le statistiche regionali paragonando il picco del 28 marzo 2021 con la curva epidemica fino al 2 gennaio 2022. I casi settimanali più recenti sono 22.062, con una media dei positivi al 5,13%. Ben il 44% in più dei contagi rispetto a quelli registrati nella settimana di fine marzo 2021, quando il totale dei casi era 12.208 e la media dei positivi si attestava al 15,99%. La quarta ondata, quella che potrebbe raggiungere numeri da record dopo l’epifania si è quindi diffusa maggiormente.

Come è cambiato il carico sugli ospedali? Il record di ricoveri in Puglia risale al 7 aprile 2021: negli ospedali c’erano 2.297 pazienti di cui 285 in terapia intensiva. Attualmente (fonte Regione Puglia e Asl) nonostante quasi il doppio dei positivi, i ricoveri sono 332 di cui 33 in terapia intensiva. I casi più gravi sono scesi dell’88%. Anche i decessi passano dai 236 del 28 marzo 2021 ai 33 morti del 2 gennaio 2022 (-86%).

