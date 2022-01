Al via a partire da oggi, martedì 4 gennaio, le iscrizioni online delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2022/2021. In particolare, dalle 8 di questa mattina, sino alle 20 del 28 gennaio, gli interessati, potranno inoltrare la domanda per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.

In tal proposito, per quanto riguarda Bari, la ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che da oggi sono aperte le iscrizioni anche per le scuole d’infanzia comunali. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022. Saranno accolte anche le istanze di iscrizione per i piccoli che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. In questo caso l’ammissione sarà subordinata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento delle liste d’attesa, previa valutazione della ricorrenza di tutte le altre condizioni richiamate nella circolare n. 0029452 del 30.11.2021 del Ministero dell’Istruzione. L’iscrizione alla scuola d’infanzia comunale è gratuita.

L’avviso di apertura delle iscrizioni è pubblicato sul sito del Comune di Bari a questo link. Per effettuare l’iscrizione nelle scuole comunali, di qualsiasi grado, i genitori o gli esercenti

la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

I cittadini sprovvisti di credenziali SPID o CIE o che necessitino di assistenza potranno effettuare in alternativa l’iscrizione dei minori direttamente presso le segreterie delle scuole d’infanzia comunali o mediante procedura di delega all’operatore scolastico incaricato che accede alla piattaforma di iscrizione online https://egov.comune.bari.it/ e opera per conto del cittadino, mediante credenziali ufficiali fornite dall’amministrazione comunale.

Al fine di effettuare l’operazione di iscrizione mediante procedura di delega all’operatore scolastico, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno recarsi presso le segreterie preposte indicate nell’allegato A dell’avviso pubblico, previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail muniti del proprio codice fiscale; di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; della tessera sanitaria del minore; di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie del minore, o in alternativa l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse.

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio. Le graduatorie provvisorie degli iscritti verranno affisse all’Albo della scuola entro il 14 febbraio 2022. Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre ricorso al funzionario preposto al Circolo di infanzia a cui fa capo la scuola entro il 18 febbraio 2022.Le graduatorie definitive saranno pubblicate infine il 22 febbraio 2022.

Online si terranno anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, avranno aderito alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie. Anche in questo caso, per procedere, sarà necessario avere un’identità digitale.

Per conoscere le singole scuole e la loro offerta è possibile visitare il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per dare informazioni su ciascun istituto. Il Ministero dell’Istruzione ha, inoltre, attivato una pagina dedicata alle iscrizioni online https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ con tutti i dettagli, i chiarimenti e video esplicativi per guidare, passo dopo passo, gli utenti nelle varie fasi della procedura.

