“Ad oggi la data di riapertura delle scuole resta quella di lunedì 10, si sta discutendo a livello nazionale ma non abbiamo indicazioni diverse. In Puglia non ci sono situazioni emergenziali per tenerle chiuse”: lo dice all’ANSA l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, che oggi ha avuto una serie di incontri con Ufficio scolastico e dipartimento della Salute per fare il punto della situazione a pochi giorni dal ritorno tra i banchi.

“Come Regione – annuncia Leo – abbiamo dato il via libera ad aprire altri hub vaccinali nelle scuole, adesso attendiamo che gli istituti ci diano la loro disponibilità. Al momento abbiamo una sola strada, vaccinare, vaccinare, vaccinare. E la Puglia sta rispondendo bene visto che siamo i primi in Italia per numero di somministrazione nella fascia pediatrica”.

