Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ieri mattina al quartiere Poggiofranco, i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un 49enne pregiudicato che viaggiava a bordo della propria autovettura. Accortosi dell’alt intimato dagli agenti, poco prima di fermarsi, l’uomo ha cercato di sbarazzarsi di alcuni involucri, gettandoli dal finestrino dell’auto. Il gesto non è sfuggito ai poliziotti che hanno recuperato ben 23 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, per un peso complessivo di 9 grammi. L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

